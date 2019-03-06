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В Дагестане 14 детей попали в больницу после отравления в детском саду

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Фото: минздрав Республики Дагестан
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После отравления в детском саду в Дагестане 14 детей попали в больницу. Об этом в среду, 6 марта, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Инцидент произошел в селе Советское Магарамкентского района.

«14 детей каретами скорой помощи доставлены в центральную районную больницу, где им оказывается соответствующая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Медики оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести. Уточняется, что детям от двух до четырех лет.

В министерстве заявили, что в Магарамкентский район планируется направить специалистов Республиканского центра инфекционных болезней для помощи местным врачам в лечении детей. Роспотребнадзор намерен провести эпидемиологическое расследование инцидента.

4 марта сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту отравления воспитанников нескольких детских садов в Брянске. Всем им стало плохо, после того как они выпили кефир.

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