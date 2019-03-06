Школьников госпитализировали в Омске после отравления таблетками

Четыре омских школьника были госпитализированы с признаками отравления, после того как употребили в учебном заведении неизвестные таблетки, сообщает 6 марта ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

«Четыре подростка в школе употребили непонятные таблетки, им позже стало плохо, их из домов доставили в медицинское учреждение. Проводится проверка. Больше пока ничего не известно», — рассказали в ведомстве.

В областном Минздраве добавили, что трое мальчиков 15–16 лет оказались в городской больнице скорой помощи № 1. Четвертая пострадавшая — 14-летняя девочка — госпитализирована в областную детскую клиническую больницу. Все четверо в настоящее время находятся в удовлетворительном состоянии.

4 марта сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту отравления воспитанников нескольких детских садов в Брянске. Всем им стало плохо, после того как они выпили кефир.