Спасены унесенные ветром на плоту из пластиковых бутылок школьники

В Калининграде спасли двоих школьников, которых унесло в озеро на самодельном плоту, рассказал «РИА Новости» глава городского управления по делам гражданской обороны (ГО) и чрезвычайным ситуациям (ЧС) Яков Филатов в понедельник, 4 марта.

«Мы получили информацию по системе вызова экстренных оперативных служб 112 о том, что на озере Летнем дети катаются на самодельном плоту из пластиковых бутылок», — сказал Филатов.

По его словам, 13-летний мальчик и 11-летняя девочка оказались на острове в 15 м от берега и вернуться обратно не смогли из-за сильного ветра. На место направили спасательную группу. Вскоре детей переправили на сушу, медицинская помощь им не потребовалась.

Филатов добавил, что этого мальчика с плота снимают уже не первый год, хотя в этот раз он соорудил более крепкое плавучее средство.

26 июля 2018 года пограничники задержали туриста, который пытался попасть в Крым на плоту, построенном из досок и бутылок. Свой поступок мужчина объяснил как увлечение экстремальным туризмом, поход он хотел закончить на Эвересте. Кроме рюкзака с провиантом и вещами у задержанного оказались видеокамера, телефоны и пластиковые банковские карты.