В США спасатели помогли застрявшей на дереве пуме

В Американском городе Хесперия (штат Калифорния) пожарные помогли застрявшей на дереве пуме. Об этом 18 февраля сообщило издание Daily Mail.

Дикое животное забралось на высоту 15 м и застряло между веток. Пуму заметил местный житель, который вскоре и вызвал спасателей. Прибыв на место, они усыпили дикую кошку, а после опустили на землю.

Позже животное осмотрели ветеринары и отпустили на волю.

30 ноября сообщалось, что застрявший на дереве лев насмешил пользователей Сети. Инцидент произошел в заповеднике Масаи-Мара на юго-западе Кении. Видео, на котором царь зверей жалобно рычит, боясь спуститься с дерева, уже набрало тысячи просмотров и комментариев пользователей.