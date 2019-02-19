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В США спасатели помогли застрявшей на дереве пуме

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Фото: Daily Mail
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В Американском городе Хесперия (штат Калифорния) пожарные помогли застрявшей на дереве пуме. Об этом 18 февраля сообщило издание Daily Mail.

Дикое животное забралось на высоту 15 м и застряло между веток. Пуму заметил местный житель, который вскоре и вызвал спасателей. Прибыв на место, они усыпили дикую кошку, а после опустили на землю.

Позже животное осмотрели ветеринары и отпустили на волю.

30 ноября сообщалось, что застрявший на дереве лев насмешил пользователей Сети. Инцидент произошел в заповеднике Масаи-Мара на юго-западе Кении. Видео, на котором царь зверей жалобно рычит, боясь спуститься с дерева, уже набрало тысячи просмотров и комментариев пользователей.

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