Застрявший на дереве лев насмешил пользователей Сети

Лев-трусишка, застрявший на дереве посреди африканской саванны, стал героем фильма «Би-би-си» и звездой интернета.

Инцидент произошел в заповеднике Масаи-Мара на юго-западе Кении.

Видео, на котором «царь зверей» жалобно рычит, боясь спуститься с дерева, уже набрало тысячи просмотров и комментариев пользователей.

«Глядя на это, где-то смеется леопард», –– пошутил seriall1337.

«Нужно было позвонить пожарным, они часто снимают кошек с деревьев», –– добавил JustinB.

Как лев оказался на дереве — осталось за кадром. На видео длительностью в полторы минуты показано, как царь зверей старается спуститься, но страх высоты оказывается сильнее. В какой-то момент под деревом собирается группа поддержки в виде двух львиц, но и это не помогло. Как долго животное просидело на дереве — неизвестно, но в конце ролика лев все же оказался на земле.

29 ноября сообщалось, что видео реакции кошек и собаки на преодоление препятствия породило новые споры в сети о том, кто умнее — кошки или собак.