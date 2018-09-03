Туристы засняли любвеобильного льва в крымском парке

Туристы сняли видео с дружелюбным львом в крымском сафари-парке «Тайган».

На опубликованных РЕН ТВ кадрах видно, как посетители парка едут по дороге на специальном авто. Внезапно к ним подбегает взрослый лев по имени Филя, залезает в машину и начитает облизывать туристов.

Прощаться с гостями хищник не очень хотел, и его пришлось буквально вытаскивать из авто.

Ранее в августе в сафари-парке «Тайган» родился леопард редкого черного окраса. Подобное происходит впервые в истории зверинца.