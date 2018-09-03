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Туристы засняли любвеобильного льва в крымском парке

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Туристы сняли видео с дружелюбным львом в крымском сафари-парке «Тайган». 

На опубликованных РЕН ТВ кадрах видно, как посетители парка едут по дороге на специальном авто. Внезапно к ним подбегает взрослый лев по имени Филя, залезает в машину и начитает облизывать туристов. 

Прощаться с гостями хищник не очень хотел, и его пришлось буквально вытаскивать из авто.  

Ранее в августе в сафари-парке «Тайган» родился леопард редкого черного окраса. Подобное происходит впервые в истории зверинца.

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