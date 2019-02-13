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Лев напал на мужчину в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Лев, содержавшийся в частном доме в Москве, укусил мужчину.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, хозяева дома вызвали на место происшествия скорую помощь, однако сообщили медикам, что мужчина пострадал от укуса собаки.

Впоследствии выяснилось, что пострадавший гостил у своих друзей. Он подошел к клетке, чтобы погладить животное, однако лев укусил незнакомого гостя. По предварительным данным, мужчина был пьян.

В беседе с телеканалом соседи рассказали, что знали о необычном домашнем животном, уточнив, что хозяева не выпускали льва на улицу.

Весной прошлого года жительница Зеленограда во время прогулки обнаружила рысь, которая была привязана к дереву. Специалисты отмечали, что рысь идет на контакт с людьми. Это говорит о том, что ранее она содержалась в домашних условиях.

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