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Москвичи выберут имя найденной в Зеленограде рыси

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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы и портал Zelenograd.ru объявили конкурс на лучшее имя для рыси, которую несколько дней назад была обнаружена в Зеленограде.

Хищника, привязанного к дереву неподалеку от корпуса 451, обнаружила во время прогулки местная жительница. Рысь была привязана к дереву. О своей находке женщина сообщила на общегородскую «горячую линию».

Специалисты доставили рысь в Центр реабилитации диких животных, который находится под Яхромой (Дмитровский район). Установлено, что самец возрастом около 1,5 года чувствует себя хорошо и контактирует с людьми. Это свидетельствует о том, что хищник содержался в домашних условиях.

«После карантина мы подыскиваем так называемые добрые руки — это либо зоопарки на территории Российской Федерации, либо частные зоопарки, где есть специалисты, и где животным создадут условия, приближенные к их среде обитания», — подчеркнул глава департамента природопользования Антон Кульбачевский.

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