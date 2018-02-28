Тигрица из тайги приходит к тигру Жорику в реабилитационный центр

Молодая тигрица приходит из тайги к тигру Жорику, который находится в реабилитационном центре «Утес» под Хабаровском. Об этом сообщается на сайте центра, которому удалось сфотографировать хищницу.

Сообщается, что следы молодой тигрицы возле вольера с самцом ранее уже не раз были замечены, но в объектив камеры хищница попалась впервые. Она живет на территории памятника природы Сихотэ-Алинь и часто бывает в районе центра.

Сотрудники центра сообщают, что на кадрах видно, как в темное время суток тигрица появляется из темноты рядом с вольером. Сам Жорик лежит в ее направлении, а также следит за перемещениями, когда хищница начинает обходить ограждение.

История тигра Жорика началась еще в 2009 году в передвижном цирке, когда от куриной кости, которая впилась ему в десну, у животного началось воспаление и заражение. Владельцы цирка вызвали ветеринаров, но те поставили ошибочный диагноз. Они вырвали тигру клык, но не удалили воспаление, в результате чего развился гнойно-некротический процесс.

Помощь Жорику оказали челябинские ветеринары Фонда зоозащиты «Спаси Меня» и челюстно-лицевые хирурги. В Центре реабилитации диких животных «Утес» под Хабаровском хищник находится с октября 2010 года. Он перенес несколько сложных операций, но часть щеки восстановить не удалось.