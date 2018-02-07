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Тигрица Золушка в заповеднике ЕАО во второй раз стала мамой

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Фото: TASS/BarcroftMedia/Ingo Gerlach
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Тигрица по кличке Золушка, которую спасли в Приморье, во второй раз родила тигренка в заповеднике «Бастак» в Еврейской автономной области. Об этом сообщили в заповеднике. 

«Известная многим тигрица Золушка стала мамой во второй раз! На видеоролике, снятом фотоловушкой, следом за тигрицей прошел уже подросший тигренок. Видео снято в пойме реки Трек, на граничащей с заповедником «Бастак» территории», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости»

Тигрица была найдена охотниками зимой 2012 года в тайге на юго-западе Приморья. Ей было около шести месяцев, она погибала от истощения и холода. После реабилитации тигрицу выпустили в заповедник, где она создала пару с одиноким самцом Заветным. В 2015 году Золушка родила двух тигрят. Их назвали Принц и Восток. 

Как писал портал iz.ru 3 февраля, специалисты Охотнадзора отловили тигрицу, которая охотилась на собак в окрестностях села Алексей-Никольское (Уссурийский район, Приморский край). 

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