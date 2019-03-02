Спасатели сняли москвича с дерева высотой в пять этажей

Сотрудники МЧС с помощью спецтехники сняли с дерева жителя Москвы, который залез на высоту пятого этажа, чтобы извиниться перед женой. После этого мужчину передали полицейским.

Мужчина поссорился с женой и после этого не смог попасть домой, сообщает РЕН ТВ. Он решил провести переговоры через окно и влез на дерево, стоящее рядом. Спуститься самостоятельно у него не получалось.

Очевидцы вызвали сотрудников МЧС, которые помогли мужчине снова попасть на землю. Удалось ли ему помириться с супругой, не сообщается, однако, по информации телеканала, ночевать он остался в отделении полиции.