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В Одессе акула разбила аквариум в отеле и выбралась на свободу

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Фото: facebook.com/pg/HotelMirniy
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Акуле в Одессе удалось повредить аквариум отеля «Мирный» на Фонтанской дороге и вырваться наружу. Морскую хищницу удалось спасти прибывшим специалистам городского дельфинария.

В администрации отеля рассказали, что аквариум не выдержал резких движений катрана (род колючих акул. — Ред.), и акулу пришлось переместить в ванную одного из номеров.

После этого в отель вызвали работников дельфинария «Немо», которые выловили черноморского катрана и поместили в специальный контейнер, сообщает издание «Думская».

Катран, или обыкновенная колючая акула, обитает в умеренных водах бассейнов всех океанов. Максимальная зафиксированная длина данного вида составила 160 см.

15 ноября сообщалось, что четырехметровая тигровая акула атаковала катавшегося на каяке мужчину. Инцидент произошел в 1 км от побережья Саншайн-Кост к северу от города Брисбен. Жертве удалось избежать серьезных травм, забраться в лодку и вызвать по рации спасателей.

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