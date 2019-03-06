Глава «КосмоКурса» оценил риски для жителей Нижегородской области из-за строительства космодрома

Первый в России частный космодром будет безопасен с точки зрения экологии и не нанесет ущерба комфорту жителей Нижегородской области, рассказал в беседе с «Известиями» глава компании «КосмоКурс» Павел Пушкин.

Ранее 6 марта в правительстве региона сообщили, что соглашение о строительстве первого в России частного космодрома подписано между Нижегородской областью и частной компанией «КосмоКурс», занимающейся развитием космического туризма, пишет «РИА Новости».

«Естественно, население может быть недовольно. Они пугаются этого, потому что все, когда слышат слово «космодром», вспоминают ракету Н-1 (советская ракета-носитель сверхтяжелого класса. — Ред.) или падающий «Протон», — признал Пушкин.

При этом, по его словам, безопасности местных жителей ничего не угрожает. «Если говорить про падающие на головы ракеты, даже в случае аварийных ситуаций, каких-то ошибок и ветров различных направлений, всё падать будет на территории космодрома. И даже вокруг территории космодрома должна быть безопасная зона, где люди не должны жить», — рассказал Пушкин.

Также он отметил, что космодром будет полностью безопасен с точки зрения экологии. Глава космической компании рассказал, что конкретный район для строительства объекта пока не определили.

«Почему мы сейчас не говорим о конкретных районах, потому что мы еще не сформулировали для себя ответы на те вопросы, которые будут у населения конкретно по каждому району».

По его прогнозу, компания определится с площадкой в ближайшие полгода.

«Я ожидаю, что где-то в течение полугода, если всё пойдет хорошо, мы эти вопросы согласуем. Наверное, через полгода определимся с конкретной площадкой. <...> И будем проходить предварительные публичные слушания, на территории с населением работать», — заключил Павел Пушкин.

Компания «КосмоКурс» в конце февраля рассказала «Известиям» о планах постройки первого туристического космодрома в России. Тогда в качестве места рассматривались два региона — Татарстан и Нижегородская область. Планировалось, что строительство займет около трех лет, а первый туристический полет состоится не ранее 2025 года.

Площадка будет использоваться для организации туристических полетов на высоту около 200 км. При этом участники экскурсии смогут перемещаться в невесомости внутри кабины с персональными иллюминаторами. Для этого придется заплатить не менее $200 тыс. и пройти спецподготовку.

По словам разработчиков проекта, космодром может быть задействован и в других целях — например, для испытаний космической техники или проведения ракетно-модельных соревнований. Эксперты считают, что характеристики комплекса не позволят размещать на нем любые суборбитальные ракеты, однако вполне подойдут для возведения новых стартовых площадок.