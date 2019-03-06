Прямой эфир

Глава «КосмоКурса» оценил риски для жителей Нижегородской области из-за строительства космодрома

0
Фото: Роскосмос/roscosmos.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый в России частный космодром будет безопасен с точки зрения экологии и не нанесет ущерба комфорту жителей Нижегородской области, рассказал в беседе с «Известиями» глава компании «КосмоКурс» Павел Пушкин.

Ранее 6 марта в правительстве региона сообщили, что соглашение о строительстве первого в России частного космодрома подписано между Нижегородской областью и частной компанией «КосмоКурс», занимающейся развитием космического туризма, пишет «РИА Новости».

Космос как экскурсия: в России появится первый частный ракетодром
Частный комплекс будет использоваться для пусков многоразовых кораблей

«Естественно, население может быть недовольно. Они пугаются этого, потому что все, когда слышат слово «космодром», вспоминают ракету Н-1 (советская ракета-носитель сверхтяжелого класса. — Ред.) или падающий «Протон», — признал Пушкин.

При этом, по его словам, безопасности местных жителей ничего не угрожает. «Если говорить про падающие на головы ракеты, даже в случае аварийных ситуаций, каких-то ошибок и ветров различных направлений, всё падать будет на территории космодрома. И даже вокруг территории космодрома должна быть безопасная зона, где люди не должны жить», — рассказал Пушкин.

Также он отметил, что космодром будет полностью безопасен с точки зрения экологии. Глава космической компании рассказал, что конкретный район для строительства объекта пока не определили.

«Почему мы сейчас не говорим о конкретных районах, потому что мы еще не сформулировали для себя ответы на те вопросы, которые будут у населения конкретно по каждому району».

По его прогнозу, компания определится с площадкой в ближайшие полгода.

«Я ожидаю, что где-то в течение полугода, если всё пойдет хорошо, мы эти вопросы согласуем. Наверное, через полгода определимся с конкретной площадкой. <...> И будем проходить предварительные публичные слушания, на территории с населением работать», — заключил Павел Пушкин.

Компания «КосмоКурс» в конце февраля рассказала «Известиям» о планах постройки первого туристического космодрома в России. Тогда в качестве места рассматривались два региона — Татарстан и Нижегородская область. Планировалось, что строительство займет около трех лет, а первый туристический полет состоится не ранее 2025 года.

Площадка будет использоваться для организации туристических полетов на высоту около 200 км. При этом участники экскурсии смогут перемещаться в невесомости внутри кабины с персональными иллюминаторами. Для этого придется заплатить не менее $200 тыс. и пройти спецподготовку.

По словам разработчиков проекта, космодром может быть задействован и в других целях — например, для испытаний космической техники или проведения ракетно-модельных соревнований. Эксперты считают, что характеристики комплекса не позволят размещать на нем любые суборбитальные ракеты, однако вполне подойдут для возведения новых стартовых площадок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Строители первого частного космодрома заключили договор с Нижегородской областью
Илон Маск по-русски ответил на поздравления после стыковки Dragon 2 к МКС

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017