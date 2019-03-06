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Строители первого частного космодрома заключили договор с Нижегородской областью

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Фото: Роскосмос/roscosmos.ru
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Компания «КосмоКурс», занимающаяся развитием в России космического туризма, заключила соглашение с Нижегородской областью о взаимодействии в рамках проекта первого в России частного космодрома. По словам главы компании Павла Пушкина, это интересно обеим сторонам.

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Пушкин пояснил, что «КосмоКурс» направил в «Роскосмос» материалы, в которых описывается проект и участки, на которых предполагается его реализовывать, сообщает ТАСС. Организация попросила федеральное агентство помочь в согласовании строительства на федеральном уровне.

Компания «КосмоКурс» в конце февраля рассказала «Известиям» о планах постройки первого туристического космодрома в России. Тогда в качестве места рассматривались два региона — Татарстан и Нижегородская область. Планировалось, что строительство займет около трех лет, а первый туристический полет состоится не ранее 2025 года.

Площадка будет использоваться для организации туристических полетов на высоту около 200 км. При этом участники экскурсии смогут перемещаться в невесомости внутри кабины с персональными иллюминаторами. Для этого придется заплатить не менее $200 тыс. и пройти спецподготовку.

По словам разработчиков проекта, космодром может быть задействован и в других целях — например, для испытаний космической техники или проведения ракетно-модельных соревнований. По мнению экспертов, характеристики комплекса не позволят размещать на нем любые суборбитальные ракеты, однако вполне подойдут для возведения новых стартовых площадок.

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