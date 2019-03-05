Американская астронавтка выросла на 5 см за время полета на МКС

Американская астронавтка Энн МакКлейн, которая впервые вылетела в космос в декабре прошлого года, сообщила, что ее рост увеличился на 5 см за время пребывания на борту Международной космической станции (МКС). Об этом она написала на своей странице в Twitter.

«Я на два дюйма (5 см. — Ред.) выше, чем была, когда полетела (на МКС. — Ред.)», — отметила она, добавив, что экипаж проверяет подгонки своих скафандров для выходов в открытый космос по американской программе, которые состоятся в конце марта и начале апреля.

Временное увеличение роста космонавтов происходит из-за снижения нагрузки на позвоночник в невесомости, в результате чего расстояние между позвонками увеличивается. Российские космонавты в качестве профилактических мер носят нагрузочный костюм «Пингвин», уточняет «РИА Новости».

3 марта экипаж МКС открыл люк космического корабля Crew Dragon и взял из него пробы воздуха. Люк был открыт канадским астронавтом Давидом Сен-Жаком в 16:07 мск. Перед этим канадец, а также россиянин Олег Кононенко и американка Энн МакКлейн надели специальные маски для того, чтобы обезопасить себя от вредных частиц, которые могут находиться на корабле.