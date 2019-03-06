Британский эсминец сопроводил в Ла-Манше группу российских кораблей

Эсминец Королевского военно-морского флота Великобритании Defender сопровождает у берегов Соединенного Королевства группу российских военных кораблей, идущих через пролив Ла-Манш.

Defender сопровождает российскую военно-морскую оперативную группу вдоль побережья Великобритании, говорится 6 марта в сообщении на сайте британского ВМФ. Корабль направили для наблюдения за фрегатом «Адмирал Горшков» и тремя вспомогательными кораблями на время их прохождения на близком расстоянии от территориальных вод королевства.

В группу российских кораблей помимо фрегата «Адмирал Горшков» входят буксир «Николай Чикер», судно снабжения «Эльбрус» и танкер «Кама». «Сопровождение «Адмирала Горшкова» продемонстрировало стойкую приверженность Королевского флота защищать наши территориальные воды и готовность выполнять такие задачи, когда это необходимо», — сказал капитан британского эсминца Ричард Хьюитт.

Defender вышел из порта Ньюкасла 2 марта и прибыл накануне в район прохождения российской группы.

Перед заходом в пролив Ла-Манш отряд российских кораблей отрабатывал «задачи по противодиверсионной обороне при стоянке на незащищенном рейде и противовоздушной обороне с выполнением слежения за воздушными целями радиотехническими средствами» в заливе Мори Ферт (Шотландия). Корабли вышли в дальний атлантический поход из Североморска 26 февраля.