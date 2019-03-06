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Российский фрегат «Адмирал Горшков» вошел в Ла-Манш

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Группа российских кораблей во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» вошли в пролив Ла-Манш. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе Северного флота.

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Фрегат сопровождают средний морской танкер «Кама», спасательный буксир «Николай Чикер» и многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус».

Перед заходом в пролив отряд кораблей отрабатывал «задачи по противодиверсионной обороне при стоянке на незащищенном рейде и противовоздушной обороне с выполнением слежения за воздушными целями радиотехническими средствами» в заливе Мори Ферт (Шотландия), пишет ТАСС.

Корабли вышли в дальний атлантический поход из Североморска 26 февраля.

Группа проведет ближайшие несколько месяцев на просторах Мирового океана.

Это первый поход для новейшего фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков». Он является головным кораблем проекта и предназначен для ведения боевых действий в дальней океанской зоне.

Фрегат водоизмещением 5,3 тыс. т и длиной 135 м развивает скорость до 29 узлов и оснащен артустановками и крылатыми ракетами «Калибр».

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