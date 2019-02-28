Дрон — имитатор субмарин: ВМФ получит сложную мишень

Для ВМФ создается уникальная мишень-ловушка. Этот специальный подводный беспилотник будет имитировать магнитоакустические «портреты» подводных лодок различных классов и типов. Аппарат станут использовать во время учений для тренировок экипажей противолодочных кораблей и самолетов. Во время войны мишени получат реальную боевую задачу: они будут вводить в заблуждение силы противника во время прорыва противолодочных рубежей.

Как сообщили «Известиям» в Главном штабе ВМФ, работы над проектом уже начались, а инновационные подводные беспилотники включены в перечень перспективного вооружения. Параллельно разрабатывается концепция их боевого применения.

Новая мишень-робот — это беспилотник с большим запасом хода, способный на длительное маневрирование по заранее заданной программе. На учениях он заменит полноценные подводные лодки: для этого дрон оснащен программно-аппаратным комплексом, который реалистично имитирует движение субмарин. Мишень оборудована специальными датчиками и сенсорами, это позволяет заложить алгоритм, благодаря которому робот будет самостоятельно принимать решения для маневрирования.

Сложное техническое оборудование аппарата способно воспроизводить шумовые и отраженные акустические поля подводных лодок различных классов и типов. Мишень имитирует отраженные акустические волны, кильватерную струю и другие маркеры, демаскирующие подводную лодку, — именно по ним противолодочные корабли, самолеты и вертолеты ищут вражеские субмарины.

Применение имитаторов в качестве гидроакустических мишеней будет полезно и при обучении экипажей кораблей, вертолетов и самолетов. В первую очередь они пригодятся для тренировки акустиков-операторов противолодочных сил.

Появление нового дрона избавит от необходимости снимать подводные лодки с боевого дежурства для имитации на учениях субмарин вероятного противника, что поможет флоту сэкономить серьезные средства. Немаловажно и то, что мишень будет фиксировать действия противолодочных сил. Эта информация пригодится при разборе полетов самолетов и действий кораблей после маневров.

Во время войны мишени-ловушки позволят создать десятки ложных целей и дезориентировать противолодочные средства противника.

Флот получает всё более совершенные средства для организации боевой подготовки и ведения боевых действий, считает бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— Роботизированные системы постоянно совершенствуются, что позволяет расширять для них круг задач, — говорит Валентин Селиванов. — В мирное время такая мишень — хорошее средство для тренировок своих противолодочных средств. Специальные подводные беспилотники позволят моделировать различные ситуации боевой обстановки, в том числе отработать многие сложные элементы. Например, длительное слежение, в ходе которого лодку «ведут» техническими средствами при готовности уничтожения в любой момент. Также они позволят проверять экипажи противолодочных кораблей в дуэльных ситуациях — этот метод является самым эффективным способом оценить возможности экипажей противолодочных кораблей и авиации.

В боевой обстановке имитаторы помех помогут российским подводным лодкам оторваться от слежения противолодочных сил. Комплекс создаст определенный шум, на который противолодочные силы переключают свое внимание, отметил эксперт.

Сейчас активно ведутся работы по созданию подводных беспилотников. В 2016 году Центральным конструкторским бюро морской техники «Рубин» был создан концепт-проект морского роботизированного комплекса, предназначенного для использования в учениях надводных и подводных сил Военно-морского флота. Проект получил соответствующее название — «Суррогат». Общая длина специальной безэкипажной подлодки составит примерно 17 м, расчетное водоизмещение — 40 т. Конструкция прочного корпуса будет обеспечивать безопасное погружение на глубины до 600 м. Максимальную скорость хода аппарата планируется довести до 24 узлов, дальность плавания будет превышать 600 морских миль.