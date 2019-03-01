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Эсминец ВМС США проплыл между двумя российскими фрегатами

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Фото: REUTERS/Yoruk Isik
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Американский ракетный эсминец USS Donald Cook («Дональд Кук») проплыл рядом с двумя кораблями Черноморского флота России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

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По данным собеседника издания, в пятницу, 1 марта, около 8:00 по мск «Дональд Кук» вышел из пролива Дарданеллы в Эгейское море. Спустя 10 минут за ним проследовал фрегат «Адмирал Эссен». Примерно в это же время американский эсминец разошелся с фрегатом «Адмирал Макаров», который следовал из Средиземного моря к Черноморским проливам. 

«Дональд Кук» в очередной раз зашел в акваторию Черного моря 19 февраля. 25 февраля корабль зашел в порт Одессы и пробыл там три дня. В один из дней на борту эсминца состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко и спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкера. 

USS Donald Cook относится к раннему типу эсминцев класса «Арли Берк». Длина корабля составляет 154 м, ширина 20 м, осадка 9 м. Судно может развивать скорость до 32 узлов (почти 60 км/ч).

Эсминец имеет на борту 90 пусковых установок для ракет «Томагавк», «Асрок» и «Стандарт-2», а также противокорабельные ракеты «Гарпун». Несет разнообразное артиллерийское, зенитное и торпедное вооружение. Судно ввели в строй в августе 1998 года.

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