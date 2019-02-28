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Россия построит два эсминца «Лидер» к концу 2020-х годов

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Фото: wikipedia.org/Artem Tkachenko
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Россия планирует построить два эсминца с атомной энергоустановкой проекта 23560 типа «Лидер» к концу 2020–х годов. К настоящему времени завершили эскизное проектирование корабля, ведется подготовка проекта.

Источник в кораблестроительной отрасли 28 февраля рассказал ТАСС, что, согласно госпрограмме вооружения на 2018–2027 годы, конструкторские работы по эсминцу должны начаться в 2021 году. «На постройку одного корабля уйдут, по предварительным оценкам, семь лет», — отмечает он.

На воду к концу 2020-х планируется спустить два эсминца — головной и первый серийный корабли. Предварительная стоимость каждого корабля составит 100 млрд рублей.

Корабль длиной 230 м и водоизмещением 20 тыс. т. сможет нести более 100 высокоточных ракет «Циркон», «Оникс» или «Калибр».

22 февраля стало известно, что в Санкт-Петербурге судостроительный завод «Северная верфь» в 2021 году планирует спустить на воду корвет «Дерзкий». Сформированы второй и третий блоки корпуса, продолжается формирование секций первого блока.

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