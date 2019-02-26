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Ракетный корабль проекта «Каракурт» заложили в Татарстане

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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В Военно-морском флоте (ВМФ) России рассказали о начале строительства малого ракетного корабля (МРК) «Туча» проекта 22800 «Каракурт» на Зеленоградском судостроительном заводе в Татарстане. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщил представитель ВМФ Игорь Дыгало.

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По его словам, имя «Туча» было присвоено кораблю главнокомандующим ВМФ России адмиралом Владимиром Королевым. Отмечается, что МРК заложили в рамках развернутого серийного строительства малых ракетных кораблей проекта 22800 для ВМФ.

«Наряду со строительством МРК для ВМФ России в ближнесрочной перспективе будет развернуто строительство надводных кораблей более крупного водоизмещения», — цитирует Дыгало ТАСС.

ВМФ России планирует продолжить ремонт и модернизацию кораблей крупного водоизмещения, которые находятся в составе флота. Уточняется, что эта работа поможет сохранению потенциала надводной составляющей ВМФ на необходимом уровне.

Корабли проекта «Каракурт» разработаны петербургским Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» для ВМФ России. Являются многоцелевыми ракетно-артиллерийскими кораблями малого водоизмещения ближней морской зоны или, по другой классификации, малыми корветами. Они предназначены для ведения боевых действий в ближней морской зоне и выполнения задач мирного времени.

18 января сообщалось, что Балтийский флот получил головной малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт» под названием «Мытищи». МРК поступил на вооружение гвардейского дивизиона бригады ракетных кораблей и катеров, расположенного на Балтийской военно-морской базе. «Мытищи» направили сюда в связи с усилением военного значения региона в последнее время.

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