Прямой эфир

В российских музеях ввели тренировки для сотрудников на случай ЧП

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Программа, обучающая сотрудников правильному поведению при чрезвычайных происшествиях, внедрена во всех музеях России после инцидента с кражей картины из Третьяковской галереи. Об этом рассказала вице-премьер России Ольга Голодец.

Искусство без масс: какие проблемы выявило похищение полотна Куинджи
Приведет ли случай в Третьяковской галерее к пересмотру системы безопасности в музеях

Во всех музеях проходят регулярные тренировки, сообщает ТАСС.

«Сейчас мы подведем итоги, и я надеюсь, что та система безопасности, которая выстраивается, позволит нам в будущем работать стабильно», — отметила Голодец. По ее словам, такой проблемой озадачены не только российские, но и мировые музеи.

«Мы знаем нападения на очень известные картины в музеях, в которых система безопасности выстроена вроде бы тоже хорошо, но есть узкие места», — подчеркнула она.

В феврале Третьяковская галерея заключила с Росгвардией дополнительный контракт на охрану экспозиции художника Ильи Репина, которая откроется 16 марта и продлится до августа.

27 января из музея украли полотно Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». На глазах у посетителей злоумышленник вынул картину из рамы и скрылся, попав при этом на камеры видеонаблюдения. Стоимость работы оценивается в десятки миллионов рублей, страховая оценка — 12 млн.

Подозреваемый Денис Чуприков был задержан по горячим следам, полотно обнаружили на стройке в Одинцовском районе Подмосковья спустя несколько часов после кражи. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения, в настоящий момент он арестован на два месяца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Картина Куинджи «Ай-Петри. Крым» вернулась в Русский музей
Выставку «Архип Куинджи» в Третьяковке посетили почти 400 тыс. человек

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017