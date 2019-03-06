В российских музеях ввели тренировки для сотрудников на случай ЧП

Программа, обучающая сотрудников правильному поведению при чрезвычайных происшествиях, внедрена во всех музеях России после инцидента с кражей картины из Третьяковской галереи. Об этом рассказала вице-премьер России Ольга Голодец.

Во всех музеях проходят регулярные тренировки, сообщает ТАСС.

«Сейчас мы подведем итоги, и я надеюсь, что та система безопасности, которая выстраивается, позволит нам в будущем работать стабильно», — отметила Голодец. По ее словам, такой проблемой озадачены не только российские, но и мировые музеи.

«Мы знаем нападения на очень известные картины в музеях, в которых система безопасности выстроена вроде бы тоже хорошо, но есть узкие места», — подчеркнула она.

В феврале Третьяковская галерея заключила с Росгвардией дополнительный контракт на охрану экспозиции художника Ильи Репина, которая откроется 16 марта и продлится до августа.

27 января из музея украли полотно Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». На глазах у посетителей злоумышленник вынул картину из рамы и скрылся, попав при этом на камеры видеонаблюдения. Стоимость работы оценивается в десятки миллионов рублей, страховая оценка — 12 млн.

Подозреваемый Денис Чуприков был задержан по горячим следам, полотно обнаружили на стройке в Одинцовском районе Подмосковья спустя несколько часов после кражи. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения, в настоящий момент он арестован на два месяца.