Раскрыт доход высказавшейся о завтраках школьников владимирской чиновницы

Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева, заявившая, что обеспечивать питанием детей в школах — это обязанность родителей, за 2017 год заработала 1,397 млн рублей. Это следует из декларации, опубликованной на сайте регионального правительства.

В собственности у чиновницы находится земельный участок площадью 500 кв. м и квартира площадью 31,7 «квадрата». Также в ее пользовании есть еще одна квартира площадью 31,1 кв. м. В течение последних двух лет годовой доход чиновницы существенно не менялся, уточняет «РИА Новости».

6 марта Беляева заявила, что ее слова об организации питания были оговоркой.

«На самом деле, конечно же, организовывать этот процесс должны школы. Вопрос стоит лишь об оплате питания», — сказала она.

При этом губернатор региона Владимир Сипягин отметил, что власти повысили размер субсидии муниципальным образованиям области на питание учащихся школ на 5% — со 155 млн 753,2 тыс. рублей в 2018 году до 165 млн 449 тыс. рублей в текущем году.

«Непосредственное решение о том, каким образом использовать эту субсидию, каким именно категориям учащихся предоставить льготу на питание, принимают муниципалитеты», — подчеркнул Сипягин.

По данным ТАСС, городской совет народных депутатов Владимира в декабре 2018 года одобрил решение, согласно которому с 2019 года бесплатные завтраки могут получать только учащихся 1–4-х классов из малообеспеченных и многодетных семей, а также дети-инвалиды и дети родителей-инвалидов. Председатель коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго в беседе с «Известиями» подтвердил законность отмены бесплатных завтраков в школах Владимира.