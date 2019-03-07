Додумались: почему доклад министра в парламенте закончился скандалом

На реализацию нацпроектов и комплексного плана развития магистральной инфраструктуры, как ранее сообщал премьер-министр Дмитрий Медведев, за шесть лет будет выделено 25,7 трлн рублей. По всей видимости, именно такого ответа добивались депутаты Госдумы от главы Минэкономразвития Максима Орешкина. Выступление министра в думских стенах 6 марта впервые за 20 лет завершилась досрочно - причиной стала перепалка с парламентариями и перенос "правительственного часа". Спикер нижней палаты Вячеслав Володин прервал Максима Орешкина, когда тот не смог ответить на вопросы о реализации нацпроектов и сроках выполнения поручений президента. В думской комиссии по этике сложившуюся ситуацию "Известиям" комментировать отказались, заявив, что это было бы "некорректно". Эксперты считают произошедшее обычным проявлением популизма - по мнению политологов, парламентарии попытались дать электорату определенный сигнал перед стартом избирательной кампании.

Выступление Максима Орешкина касалась приоритетов социально-экономического развития страны и хода реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Министр успел доложить, что его ведомство сохраняет свой прогноз по инфляции и росту ВВП в 2019 году (4,3% и 1,3% соответственно). При этом Минэкономразвития изменило ожидания в отношении курса нацвалюты (с 63,9 до 66 рублей за доллар) и ухудшило - по стоимости нефти (с $63,4 до $62,8 за баррель).

Скандал начался во время сессии вопросов и ответов. Тон задал Вячеслав Володин, спросивший у министра, какое количество средств направлено в регионы в рамках реализации нацпроектов и госпрограмм.

— Сумма там несколько сот миллиардов рублей, которые конкретно идут в этом году. Просто там есть средства федерального бюджета, есть региональные средства, есть средства частных инвесторов, - ответил Максим Орешкин, в докладе которого по понятным причинам этих цифр не было.

Не услышав конкретики, спикер обратился к председателю комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову. Депутат сообщил, что в федеральный бюджет на реализацию нацпроектов на этот год заложены 1,7 трлн рублей, на следующий — 1,9 трлн рублей, а на 2021-й — 2,1 трлн рублей.

Не получили депутаты и ответа на вопрос о сроках выполнения поручений президента, отданных по итогам его послания к Федеральному собранию. Когда Максим Орешкин заявил, что готов предметно говорить о реализации нацпроекта, касающегося малого и среднего бизнеса, с докладом о котором он и пришел, деловой разговор превратился в перепалку.

Впервые за 20 лет

— Вы нам расскажите целеполагание в рамках развития экономики. Что необходимо для того, чтобы рост обеспечить более быстрыми темпами? Что нам необходимо сделать в рамках дисциплины, реализации нацпроектов?, - требовал Вячеслав Володин. - Мы с вами определились бы с датой дополнительно, подготовились и вышли с решениями, всё иное — это получится трата времени.

Спикер заявил, что министр выступает в Госдуме всего раз в год и неправильно сводить его речь к обсуждению одной темы. После чего предложил главе Минэкономразвития подготовиться и прийти в Думу в другой раз.

Перенос «правительственного часа» поддержали все фракции. Максим Орешкин, отвечая на вопросы об инциденте, отметил, что повестка его выступления неожиданно стала шире, чем было запланировано.

— Мы ушли от обсуждения отдельных национальных проектов к общей ситуации с национальными проектами. Поэтому решение, которое было принято парламентом, и я его поддержал — это перенос обсуждения на конец марта — начало апреля для того, чтобы сконцентрироваться именно на общей картине не только с исполнением национальных проектов, а в целом с достижением национальных целей развития, — сказал глава Минэкономразвития.

Выступавший от КПРФ депутат Владимир Кашин сказал, что будет целесообразнее, если Максим Орешкин в следующий раз придет вместе с статс-секретарями всех министерств, которые помогут ему ответить на вопросы. Однако с этим не согласился лидер ЛДПР Владимир Жириновский, заявив, что каждый министр должен знать ответы на все вопросы и помощники ему не нужны. При этом старожил парламента отметил, что речь министра в Госдуме прервали впервые за 20 лет.

"Личное дело"

Депутаты хотели услышать конкретный набор мер, предложений и планов по выходу российской экономики из стагнации, заявил «Известиям» член комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов. А «в результате услышали очень ограниченный доклад о поддержке среднего и малого предпринимательства».

- Стратегических направлений, касающихся именно развития экономики, не прозвучало. Доклад был сконцентрирован на развитии малого и среднего предпринимательства, но мы не услышали, каким образом меры, предлагаемые правительством в этой части, будут работать на развитие экономики. И как мы будем двигаться к тому, чтобы ВВП прирастал темпами выше мировых, - сказал депутат. - Надо определиться: ставим мы амбициозные задачи и начинаем на них работать, либо правительство просто расписывается в собственной неспособности что-то сделать, простимулировать экономику.

По словам замруководителя фракции «Справедливой России» Олега Нилова, претензии парламентариев были адресованы «не только и не столько Максиму Орешкину».

- Мы их еще мягко обозначили. Это послание каждому ответственному за свое направление министру - он должен быть готов при любой встрече с депутатами показать на графике, где мы находимся сегодня в вопросе достижения поставленных президентом задач, - заявил Олег Нилов.

В думской комиссии, которая рассматривает вопросы депутатской этики, «Известиям» сообщили, что на данном этапе сложившуюся 6 марта ситуацию комментировать "некорректно".

- Заявления в комиссию нет, а без заявления и заседания получается, что один депутат даёт оценку другому, - пояснили в комиссии отказ от комментария. - Депутаты могут дать оценку коллегам только в рамках рассмотрения соответствующего заявления в комиссии по этике. Все остальные случаи - это личное мнение каждого депутата.

"Несерьезная история"

Однако инцидент в Госдуме нельзя назвать рабочей ситуацией, возразил глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

— Вячеслав Викторович, будучи человеком политически опытным, решил за счет рейтинга правительства и отсутствия хороших новостей, связанных с кабмином, немножко приподнять рейтинг Госдумы, — считает политолог.

Произошедшее стало попыткой «оседлать» популизм, отметил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

— Этот примитивный популизм — сигнал не правительству, а избирателям, — полагает эксперт. - Приближаются очередные парламентские выборы.

Конфликт же, произошедший в Думе, он назвал "беспрецедентной несерьезной историей".