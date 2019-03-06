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Появилось видео с речью прервавшего выступление Орешкина спикера Госдумы

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Появилось видео из зала заседаний Госдумы, где в ходе правительственного часа 6 марта спикер парламента Вячеслав Володин прервал выступление главы Минэкономразвития Максима Орешкина и попросил его подготовиться к новому докладу в конце марта — начале апреля.

Правительственный час был посвящен темам социально-экономического развития России и нацпроекту о поддержке малого и среднего предпринимательства.

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«Нам необходимо строить разговор совершенно конкретный, исходя из задач выполнения национальных проектов помесячно», — сказал спикер Госдумы, указывая на недостаточную подготовку министра по данной теме.

Орешкин согласился повторно выступить перед депутатами и детально разобрать интересующие их вопросы в конце марта — начале апреля. По его словам, вопрос оказался поставлен намного шире, чем это было изначально запланировано. В итоге на заседании депутаты ушли от обсуждения отдельных национальных проектов к общей ситуации с нацпроектами.

По словам депутата от КПРФ Валерия Рашкина, министр успел выступить с докладом, но не смог ответить на вопросы депутатов. «Причина проста: в словах Орешкина нет никакой конкретики, добиться ответов на интересующие вопросы невозможно», — пояснил Рашкин в Twitter.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее «рабочим процессом».

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