Володин назвал дату повторного правительственного часа с Орешкиным

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что повторный правительственный час с участием министра экономического развития России Максима Орешкина, скорее всего, пройдет 10 апреля. Об этом он в среду, 6 марта, сообщил ТАСС.

Ранее 6 марта спикер Госдумы прервал выступление министра перед депутатами по причине его неподготовленности. По словам Володина, тема о приоритетах социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу и о ходе реализации национальных проектов была освещена Орешкиным недостаточно конкретно.

В ответ на это глава Минэкономразвития заявил, что был подготовлен к выступлению в Государственной думе по заявленной теме, а не по детальному обсуждению правительственной повестки. Вместе с тем он согласился повторно выступить перед депутатами и детально разобрать интересующие их вопросы.

Ранее в этот же день лидер политической партии ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя ситуацию с переносом правительственного часа, заявил, что Государственная дума впервые за 30 лет отказалась слушать отчет министра. Политик подчеркнул, что глава министерства должен знать всё по своей отрасли.