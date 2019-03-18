Африканский мост: в трех странах выступили за сотрудничество с Крымом

Судан, Демократическая Республика Конго (ДРК) и Нигер призвали международное сообщество снять с Москвы санкции из-за воссоединения Крыма с Россией и официально выступили за экономическое взаимодействие с полуостровом. Об этом «Известиям» рассказали в национальных парламентах трех стран и министерстве промышленности Судана. Авторы инициативы внесли на рассмотрение резолюции о мерах по налаживанию торговых связей с республикой и другими субъектами РФ. Информацию подтвердили «Известиям» глава Крыма Сергей Аксенов и сопредседатель ЯМЭФ Андрей Назаров. По их словам, подобные инициативы подчеркивают, что действия ряда стран, нацеленные на международную изоляцию региона, обречены на провал.

Тройное признание

Нигер считает необходимым активизировать отношения с РФ и, в частности, с Крымом, а также расширить сотрудничество компаний двух стран. По мнению депутата Национального собрания, члена комиссии по экономическому развитию депутатской группы дружбы «Россия–Нигер» Умару Абдурахамана, международное сообщество должно снять все антироссийские ограничения и начать сотрудничать с республикой. В этом Нигер поддерживают Судан и ДРК: все три страны одновременно рассмотрят резолюции с призывом к активизации торговых связей с полуостровом.

— Отношения России и стран Африки позволят сторонам сконцентрировать внимание на углублении методов и условий сотрудничества, это приведет к более широкому участию российских банков и инвесторов в развитии африканского континента. Нигер ценит лидерство, которое Россия демонстрирует под руководством Владимира Путина, ставшего настоящим кумиром для африканской молодежи, — заявил «Известиям» Умару Абдурахаман. — Мы также призовем международное сообщество снять антироссийские санкции. И я буду повсюду представлять это антисанкционное движение.

Министр промышленности и торговли Судана Хамид Мохаммед уверен, что африканские страны станут надежным партнером России как в политическом, так и в экономическом плане.

— Важную роль при создании условий для таких контактов играют различные бизнес-площадки. Идеальной площадкой для этого становится ЯМЭФ — Крым имеет большой инвестиционный потенциал для развития экономического сотрудничества. Мы одновременно с коллегами из Нигера и ДРК вносим резолюцию в Национальное собрание для нормализации экономических отношений с полуостровом, — отметил суданский министр в беседе с «Известиями».

Взаимовыгодный подход

Инициатива африканских политиков приурочена к пятой годовщине воссоединения полуострова с Россией, отметил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

— Мы очень рады, что сразу в нескольких странах Африки подняли вопрос о необходимости налаживания полноформатных торгово-экономических отношений с российскими регионами, в особенности с Крымом. Мы ценим эти дружественные шаги и открытую поддержку свободного выбора крымчан, — заявил он «Известиям».

По его словам, это в очередной раз подчеркивает, что все действия ряда стран, нацеленные на международную изоляцию региона, обречены на провал. С каждым годом Крым посещает всё больше иностранных бизнесменов, политиков и общественных деятелей из Европы, Африки, Азии и других регионов, отметил Сергей Аксенов.

— Наши гости видят, что заявления о нарушениях прав человека и плохих условиях — обыкновенная ложь и пропаганда. Крым с 2014 года активно развивается и становится всё более привлекательным не только для простых граждан, но и для зарубежных инвесторов, — сказал он. — У республики уже сейчас формируются активные отношения с африканскими странами. А подобные документы и официальные заявления будут способствовать укреплению связей и их интенсификации в экономической и гуманитарной сферах.

Сопредседатель пятого Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) подчеркнул, что сложно переоценить перспективы делового сотрудничества Африки и Крыма, поскольку товарооборот между ними уже вырос до $14,5 млрд.

— Во-вторых, здесь очень много взаимовыгодных пересечений. Африканские государства нуждаются в технологиях и наработках в машиностроении, энергетике, сельском хозяйстве, промышленности, вопросах инфраструктуры. Здесь у Крыма объективно большой опыт в наращивании мощностей, — заявил Андрей Назаров. — В связи с этим Ялтинский форум уже второй год подряд приглашает представителей африканских стран для построения бизнес-диалога. В прошлом году на форуме мы принимали делегатов из 20 стран. В апреле ожидаем 70 делегатов из 30 стран Африки. С участниками форума мы проведем гранд-секцию «Россия–Африка. Эволюция решений», где будем обсуждать большой пласт вопросов — от признания результатов крымского референдума до бизнес-сотрудничества.

Международное внимание

В Крыму 18 марта отметят пятилетие воссоединения с Россией. Торжественные мероприятия при участии делегаций из Франции и Сирии начались уже 16-го — именно в этот день в 2014 году состоялся исторический референдум, на котором свыше 96% населения полуострова высказалось за вхождение региона в состав РФ.

Несмотря на многочисленные попытки Запада не допустить признания Крыма частью РФ и с помощью санкций изолировать полуостров от внешнего мира, международное внимание к региону с каждым годом растет. К примеру, в 2016 году в региональный совет итальянской области Венето была внесена резолюция с требованием признать статус Крыма.

— Мы были первопроходцами в международном признании воссоединения Крыма с Россией, — заявил «Известиям» депутат парламента Венето Стефано Вальдегамбери. — И спустя пять лет не осталось никаких сомнений: республика должна быть в составе РФ. Мне очень жаль, что нашему примеру до сих пор не последовало всё руководство Европейского союза. Ведь мы должны уважать волеизъявление народа и помнить об исторических корнях полуострова.

Аналогичные призывы звучали в парламентах Сербии, Словакии и других европейских государств. В разных странах мира создаются клубы ассоциации «Друзья Крыма», которые пытаются бороться с информационной блокадой и предоставлять своим соотечественникам объективную информацию о жизни на полуострове.