Детский технопарк создадут в Обнинске за 50 млн рублей

Из федерального бюджета будет выделено 50 млн рублей на создание детского технопарка в Обнинске. Проект выиграл конкурс, организованный Министерством науки и высшего образования РФ. Его авторами стали технологический парк «Технолаб Академия» и администрация Обнинска.

Задача, которую ставят перед собой создатели парка, заключается в развитии у детей интереса к науке, технологиям и инженерным специальностям. Основой для технопарка станут школы Обнинска, в которых откроют центры компетенции в различных научно-технологических областях.

К примеру, на площадке одной школы развернут инфраструктуру для занятий робототехникой, а на площадке другой представят оборудование для экспериментов в области биологии и медицины, уточняет газета «Весть».

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