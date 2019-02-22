На дороги в Калужской области направят рекордные 9 млрд рублей

В министерстве дорожного хозяйства Калужской области назвали сумму средств, которые выделят на ремонт и строительство местных дорог. Из областного бюджета на эти цели должно поступить более 9 млрд рублей.

Как отмечает газета «Весть», в 2018 году расходы на поддержание трасс и прокладку новых составили 7,2 млрд рублей. Таким образом, нынешнюю сумму можно назвать рекордной, пишет издание.

Ранее сообщалось, что в Калуге введут ограничение на движение грузовиков. Оно будет действовать с 1 по 30 апреля, поскольку в этом месяце обычно дороги переувлажнены и особенно подвержены механическому воздействию.