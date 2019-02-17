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Фестиваль школьных театров проходит в Обнинске

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В Обнинске Калужской области стартовал фестиваль школьных театров, мероприятия которого продлятся до 22 февраля. В нем примут участие 16 творческих коллективов.

Первым спектаклем смотра стал «У меня зазвонил телефон». Об этом информирует газета «Весть». Затем жюри и зрители увидели постановку «Душа подушки» по пьесе О. Жанайдарова. Театр школы №7 представил «Веселую ярмарку», созданную по мотивам произведений С. Михалкова и С. Маршака.

Как сообщалось 14 февраля, в Оренбургской области проводится фестиваль любительских театров «Огни рампы». Показы будут продолжаться до октября. Принять участие в фестивале могут творческие коллективы и отдельные исполнители от трех лет и старше. В конкурсную программу входят номинации: драматический театр, театр малых форм, театры кукол и мод, а также цирковое направление.

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