Жириновский прокомментировал ситуацию с прерванным выступлением Орешкина

Государственная дума впервые за 30 лет отказалась слушать отчет министра, заявил лидер политической партии ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя ситуацию с прерванным выступлением главы Минэкономразвития Максима Орешкина перед депутатами в среду, 6 марта.

«Не надо говорить про каких-то помощников. Министр всё должен знать, это главное должностное лицо, он должен всё знать по своей отрасли», — цитирует Жириновского ТАСС.

По его мнению, если палату не устраивает доклад министра, то выступление нужно переносить. Глава ЛДПР подчеркнул, что в речи политика должна присутствовать конкретика и его выступление должно убеждать.

«Самое главное, другой голос должен звучать — как у Ивана Грозного, как у Петра I», — резюмировал Жириновский, цитирует «РИА Новости».

На заседании Госдумы 6 марта спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин прервал выступление Орешкина и попросил его подготовиться к новому докладу перед депутатами в конце марта — начале апреля.

Как заявил депутат от КПРФ Валерий Рашкин, министр успел выступить с докладом, но не смог ответить на вопросы. По его словам, у Орешкина не было «никакой конкретики», добиться ответов на интересующие вопросы было невозможно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее рабочим процессом.