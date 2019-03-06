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Орешкин объяснил ситуацию с прерванным выступлением в Госдуме

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин объяснил, почему спикер Госдумы Вячеслав Володин прервал его выступление перед депутатами и попросил подготовиться к новому докладу перед депутатами в конце марта — начале апреля.

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«Сегодня состоялся действительно непростой разговор в Государственной думе. Вопрос, который был поставлен ребром, — вопрос исполнения национальных проектов», — рассказал Орешкин журналистам.

Он отметил, что нацпроекты обязательны к исполнению, так как они являются залогом того, что экономика будет развиваться успешно. Однако, по его словам, вопрос оказался поставлен парламентом гораздо шире, чем это было изначально запланировано. В итоге на заседании ушли от обсуждения отдельных национальных проектов к общей ситуации с нацпроектами.

«Поэтому решение было принято парламентом, и я его поддержал: это перенос обсуждения на конец марта — начало апреля для того, чтобы сконцентрироваться на общей картине не только исполнения национальных проектов, но и общей цели достижения национальных целей развития», — добавил министр, которого цитирует РЕН ТВ.

На заседании госдумы 6 марта Володин прервал выступление Орешкина. Было решено перенести правительственный час на конец марта — начало апреля.

По словам депутата от КПРФ Валерия Рашкина, министр успел выступить с докладом, но не смог ответить на вопросы депутатов. «Причина проста: в словах Орешкина нет никакой конкретики, добиться ответов на интересующие вопросы невозможно», — пояснил Рашкин в Twitter.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее «рабочим процессом».

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