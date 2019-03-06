В Кремле оценили выступление Орешкина в Госдуме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, произошедшую с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным на заседании Госдумы 6 марта. Председатель парламента Вячеслав Володин прервал выступление министра по причине его неподготовленности.

«Мы не имели возможность смотреть в прямом эфире. Но в целом это рабочий процесс», — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что требования к министрам действительно высокие.

«Но еще раз: поскольку не видели, не считаю возможным что-то говорить», — заключил он.

После доклада Орешкина на заседании было решено перенести правительственный час на конец марта — начало апреля. По словам депутата от КПРФ Валерия Рашкина, министр успел выступить с докладом, но не смог ответить на вопросы депутатов.

«Причина проста: в словах Орешкина нет никакой конкретики, добиться ответов на интересующие вопросы невозможно», — пояснил Рашкин в Twitter.

4 марта министр сказал слушателям академии журналистики газеты «Коммерсант», что «работа президента любому управленцу точно была бы интересна с точки зрения сути и содержания». Позже он заявил, что его слова об интересе к работе президента исказили СМИ.