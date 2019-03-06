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Первый памятник пожарному автомобилю установят в Мурманске

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В Мурманске установят первый памятник пожарному автомобилю. Легендарный ЗИЛ-130, который ранее активно использовали при тушении возгораний, появится в центре города.

Как отмечает ИА «Би-порт», деньги на установку памятника начали собирать еще в 1988 году, однако по неизвестным причинам проект так и не был реализован. Спустя 30 лет пожарные Заполярья решили это исправить.

Кроме того, в 2019 году в рамках мероприятий, посвященных Году предупреждения чрезвычайных ситуаций, в Мурманской области будут праздновать 370-летие пожарной охраны. Так, на центральной площади организуют пожарно-техническую выставку, а в Североморске и Полярных Зорях проведут пожарные квесты.

Кроме того, сотрудники МЧС Мурманской области и представители «Росатома» попытаются установить на Северном полюсе пожарное знамя.

Ранее сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре планируют установить машину скорой помощи и пожарную машину времен СССР.

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