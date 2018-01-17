Музей старинных автомобилей откроют в Комсомольске-на-Амуре

Музей авторетро планирует открыть в Комсомольске-на-Амуре любитель раритета Александр Цыганов. В его коллекции уже 10 машин и 30 мотоциклов. Другие жители города готовы передать музею еще 20 автомобилей, среди которых есть единичные в России экземпляры японского автопрома.

Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» коллекционер, у него имеется ГАЗ М-1, который работал на авиационном заводе имени Гагарина во время Великой Отечественной войны, а также немецкий «Адлер» — такой же, как в фильме «Кавказская пленница». Кроме того, сохранилась «Волга», которая возила по Комсомольску Юрия Гагарина. У каждого экспоната будущего музея — своя уникальная история, отметил коллекционер.

В прошлом году Цыганов передал ГИБДД отреставрированную милицейскую «Волгу», которую сделали памятником-символом связи между поколениями сотрудников правоохранительных органов. В планах Цыганова — восстановить машину скорой помощи и пожарную машину времен СССР.

В городской администрации идею создания музея ретроавтомобилей поддержали. Сейчас там изучают возможность материальной помощи в осуществлении этого проекта.