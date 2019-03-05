Музей ретроавтомобилей открылся в Уфе

В Уфе начал работу ретрогараж, где представлена экспозиция старых автомобилей. Инициатором его создания является депутат горсовета Андрей Носков.

По его словам, экспонаты собирали по всей России, потом реставрировали. В музее можно увидеть советский автопром, американские автомобили 1960-х годов, военную технику. Также создан патриотический уголок Великой Отечественной войны, передает «МедиаКорСеть».

Ретро-гараж действует при детском центре безопасности дорожного движения «Парк машин ПСК-6».