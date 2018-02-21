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Зимний сезон Art Briz: выставка ретро-автомобилей «Олдтаймер-Галерея»

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Фото: пресс-служба «Олдтаймер-Галереи»
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Масштабная выставка старинных автомобилей и антиквариата от проекта «Олдтаймер-Галерея» откроется в 4-м павильоне выставочного центра «Сокольники» в начале марта. Её посетители смогут увидеть роскошные ретро-автомобили, погрузиться в атмосферу ушедших эпох, стиль которых будет воссоздан в «Сокольниках», прогуляться по блошиному рынку и — кто знает — приобрести там сувенир из прошлого или даже позапрошлого веков. Но главное — организаторы представят уникальную экспозицию, посвященную 100-летию советской пожарной охраны. 

Хотите увидеть все это своими глазами? Участвуйте в конкурсе Art Briz! Портал iz.ru проведет розыгрыш билетов на выставку «Олдтаймер-Галерея», которая будет работать в «Сокольниках» с 7 по 11 марта.

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Фото: пресс-служба «Олдтаймер-Галереи»

Правила Зимнего АртБриз доступны по ссылке

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