Зимний сезон Art Briz: выставка ретро-автомобилей «Олдтаймер-Галерея»

Масштабная выставка старинных автомобилей и антиквариата от проекта «Олдтаймер-Галерея» откроется в 4-м павильоне выставочного центра «Сокольники» в начале марта. Её посетители смогут увидеть роскошные ретро-автомобили, погрузиться в атмосферу ушедших эпох, стиль которых будет воссоздан в «Сокольниках», прогуляться по блошиному рынку и — кто знает — приобрести там сувенир из прошлого или даже позапрошлого веков. Но главное — организаторы представят уникальную экспозицию, посвященную 100-летию советской пожарной охраны.

Хотите увидеть все это своими глазами? Участвуйте в конкурсе Art Briz! Портал iz.ru проведет розыгрыш билетов на выставку «Олдтаймер-Галерея», которая будет работать в «Сокольниках» с 7 по 11 марта.

Фото: пресс-служба «Олдтаймер-Галереи»

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