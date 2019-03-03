Поезд-музей «Сирийский перелом» прибыл в Крым с боевыми трофеями

Поезд-музей «Сирийский перелом», везущий изъятую у сирийских террористов трофейную технику, прибыл на центральный перрон вокзала города-героя Севастополя. Об этом сообщило ТАСС в воскресенье, 3 марта.

На митинг в честь приезда поезда пришли более 12 тыс. жителей Крыма. Выступая на открытии передвижной выставки, начальник Главного военно-политического управления ВС России генерал-полковник Андрей Картаполов рассказал, что поезду предстоит преодолеть почти 29 тыс. км. Он отметил, что передвижной музей уже посетил восемь из 60 заявленных в «турне» городов.

Посетители могут осмотреть 10 открытых платформ с более чем 500 образцами изъятой у боевиков бронетанковой техники, артиллерийского снаряжения, бронеавтомобилей, а также инженерной техники.

В экспозицию поезда-музея вошли уникальные аппараты: от попавшего в Сирию из Грузии танка Т-55 до тоннельной машины китайского производства. Частью выставки стали три вагона с образцами холодного и огнестрельного оружия, боеприпасов и самодельных взрывных устройств, средств связи и иностранных рационов питания, экипировки и оборудования боевиков.

Уникальный железнодорожный состав проедет по всей России от Москвы до Владивостока и от Севастополя до Мурманска. Он преодолеет маршрут за 75 дней и вернется в Москву накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне. Следующим местом стоянки музея после Севастополя станет город Новороссийск.