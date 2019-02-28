Главе мурманского МЧС грозит до 10 лет тюрьмы за хищения

В суд Мурманска направлены материалы уголовного дела бывшего руководителя одного из подразделений МЧС в Мурманской области. Его обвиняют в хищениях более 2 млн рублей.

В прокуратуре утверждают, что высокопоставленный чиновник в течение двух лет, с июня 2015 года по март 2017 года, давал указания своим подчиненным на подачу рапортов о получении дополнительной материальной помощи.

В документах при этом указывалось, что деньги нужны для приобретения медикаментов, дорогостоящего лечения и обследования. После получения деньги оказывались у руководителя, а он их тратил по своему усмотрению, сообщает ИА «Би-порт».

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Кроме того, ему необходимо будет возместить ущерб.

Ранее сообщалось об аресте нового фигуранта дела Арашуковых о хищении газа. Речь идет об исполняющей обязанности директора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минераловодском районе Ирине Валешной.