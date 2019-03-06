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В конгресс США внесли законопроект об окончании войны в Афганистане

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Фото: Global Look Press/U.S. Department of Defense/Digital
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Законопроект, призванный положить конец военным действиям в Афганистане внесли в конгресс США. Об этом сообщается на странице автора документа, сенатора-республиканца Рэнда Пола. Он внес проект вместе с сенатором-демократом Томом Юдоллом во вторник, 5 марта.

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Документ получил название «Закон о возвращении американских войск домой после благородной службы» — The 2019 American Forces Going Home After Noble Service Act, или AFGHAN.

Если закон будет принят, США объявят о победе в Афганистане и за 45 дней разработают план вывода своих войск в течение года.

Также предполагается выплатить в течение одного года бонус в размере $2,5 тыс. всем американским военнослужащим, которые воевали в Афганистане.

Кроме того, будет аннулировано разрешение от 2001 года на применение военной силы против террористов, которое используется для проведения операций против боевиков в обход Конгресса.

Сенаторы указали, что с октября 2001 года война в Афганистане обошлась США в $2 трлн. В результаты были убиты более 2,3 тыс. американских военных, более 20 тыс. были ранены.

«Принятие закона… закончило бы самую долгую войну Америки… оказало бы поддержку в глобальной войне с терроризмом и перенаправило бы средства от закончившейся кампании на строительство государственности в Афганистане», — говорится в сообщении.

В декабре президент США Дональд Трамп поручил Пентагону подготовить план вывода американских войск из Афганистана. В конце января Трамп заявил, что полный вывод войск возможен при достижении мирных договоренностей в стране.

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