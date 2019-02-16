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США могут сократить контингент в Афганистане

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Фото: REUTERS/Phil Stewart
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США могут сократить численность своего контингента в Афганистане более чем на 1 тыс. человек.

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Глава Центрального командования ВС США Джозеф Вотел заявил, что это произойдет вне зависимости от того, удастся ли Вашингтону заключить мирное соглашение с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ), передает «Федеральное агентство новостей».

В свою очередь, последнее может привести к полному выводу американских войск из Афганистана. При этом он отметил, что решение о сокращении контингента направлено на «максимальное повышение эффективности».

Кроме того, Вотел сказал, что военные, как и президент США Дональд Трамп, «не хотят вести бесконечные войны». При этом он подчеркнул, что стратегия главы Белого дома в Южной Азии нацелена на примирение и является правильной.

21 декабря стало известно, что Трамп отдал приказ Пентагону подготовить план вывода военных из Афганистана, согласно которому страну должны покинуть около 7 тыс. военных из дислоцированных там 14 тыс. Вывод должны осуществить в течение ближайших 8–12 месяцев.

В Афганистане также дислоцированы 16 тыс. военнослужащих из 30 стран НАТО, но они не участвуют в операциях, а выступают в роли военных советников. США проводят в Афганистане операцию против боевиков с 2001 года. Это самая длительная военная кампания в истории страны.

2 января Трамп заявил, что распад СССР произошел из-за входа советских войск в Афганистан. По его словам, Советский Союз обанкротился в результате боевых действий.

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Советские солдаты в Афганистане
Первые колонный советских войск в Афганистане встречали цветами, а провожали воинов-интернационалистов девять лет спустя выстрелами в спину. Так одним предложением можно описать тяжелую долю солдата империи под названием СССР. Сегодня нет уже той страны, но осталась память о советских парнях, честно исполнявших свой воинский долг там, куда родина послала. Многим из них, как поется в песне, будет вечно по двадцать. К годовщине вывода советских войск из Афганистана — лица войны в галерее «Известий». На фото: советский солдат после боя. Афганистан, 1988 год
Фото: Global Look Press/Andrei Solomonov
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Советские солдаты в Афганистане
Историческая крепость Бала-Хиссар в Кабуле служила местом постоянно размещения советских частей. В частности, здесь находился 357-й парашютно-десантный полк. На снимке — механизированное подразделение советских войск покидает место своей дислокации. 1988 год
Фото: РИА Новости/Андрей Соломонов
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Советские солдаты в Афганистане
Советский солдат на позиции. Кабул, 1989 год. Столица Афганистана стала главной базой для ограниченного контингента советских войск. В самом городе боевых действий практически не велось, но была угроза терактов. Поэтому почти каждое здание находилось под вооруженной охраной
Фото: Getty Images/John Downing
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Советские солдаты в Афганистане
Советский офицер во время переговоров со старейшиной в Пагмане (пригород Кабула), 1989 год. Руководство советской армии во время вывода войск тесно общались с местными жителями, чтобы избежать провокаций и потерь со стороны военнослужащих и мирных жителей
Фото: Global Look Press/Andrei Solomonov
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Советские солдаты в Афганистане
Колонна советских войск движется к перевалу Саланг. Этот стратегический перевал связывает северную и центральную части страны, поэтому здесь часто обстреливали колонны советской техники. Тут же установлен небольшой памятник советскому рядовому, водителю Сергею Мальцыну, за которым по сей день ухаживают местные жители. Солдат увел свой грузовик в сторону скалы, чтобы избежать столкновения с пассажирским автомобилем, в котором находилась детвора. Обелиск Мальцыну — один из двух советских памятников, уцелевших в Афганистане на сегодняшний день
Фото: РИА Новости/Андрей Соломонов
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Советские солдаты в Афганистане
Боевики неправительственного вооруженного формирования белуджи (один из иранских народов, населяющих Афганистан) под Кандагаром, 1988 год
Фото: Global Look Press/Andrei Solomonov
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Советские солдаты в Афганистане
Житель Кабула спокойным взглядом провожает советский бронетранспортер. 1989 год. Через несколько дней 40-я армия в полном составе покинет республику
Фото: Фото: Getty Images/John Downing
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Советские солдаты в Афганистане
Сослуживцы отдают последние почести убитому товарищу перед отправкой тела на родину. В руках советского военнослужащего портрет погибшего — увеличенное фото из военного билета. Шинданд, 1988 год
Фото: Global Look Press/Andrei Solomonov
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Советские солдаты в Афганистане
Брошенная разбитая техника и поврежденные каски советских солдат, 1989 год
Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
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Советские солдаты в Афганистане
Советский солдат-ветеран, отслуживший в Афганистане, готовится к возвращению на родину. Пригород Термеза, Узбекистан, 1989 год
Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
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Советские солдаты в Афганистане
Советский офицер, подразделение которого покидает Афганистан, прощается с товарищами. Вывод советских войск, 1988–1989 годы
Фото: ТАСС/Георгий Надеждин
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Советские солдаты в Афганистане
Военная техника, переправленная днем ранее через советско-афганскую границу. Кушка (с 1992 года Серхетабад), Туркменская ССР, 16 февраля 1989 года
Фото: ТАСС/С. Розыев
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