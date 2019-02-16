США могут сократить контингент в Афганистане

США могут сократить численность своего контингента в Афганистане более чем на 1 тыс. человек.

Глава Центрального командования ВС США Джозеф Вотел заявил, что это произойдет вне зависимости от того, удастся ли Вашингтону заключить мирное соглашение с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ), передает «Федеральное агентство новостей».

В свою очередь, последнее может привести к полному выводу американских войск из Афганистана. При этом он отметил, что решение о сокращении контингента направлено на «максимальное повышение эффективности».

Кроме того, Вотел сказал, что военные, как и президент США Дональд Трамп, «не хотят вести бесконечные войны». При этом он подчеркнул, что стратегия главы Белого дома в Южной Азии нацелена на примирение и является правильной.

21 декабря стало известно, что Трамп отдал приказ Пентагону подготовить план вывода военных из Афганистана, согласно которому страну должны покинуть около 7 тыс. военных из дислоцированных там 14 тыс. Вывод должны осуществить в течение ближайших 8–12 месяцев.

В Афганистане также дислоцированы 16 тыс. военнослужащих из 30 стран НАТО, но они не участвуют в операциях, а выступают в роли военных советников. США проводят в Афганистане операцию против боевиков с 2001 года. Это самая длительная военная кампания в истории страны.

2 января Трамп заявил, что распад СССР произошел из-за входа советских войск в Афганистан. По его словам, Советский Союз обанкротился в результате боевых действий.