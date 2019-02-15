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Исполнилось 30 лет со дня вывода войск из Афганистана

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30 лет назад советские войска покинули Афганистан. По официальной версии, последним по мосту Дружбы прошел генерал-лейтенант Борис Громов.

Почти 10 лет советские войска помогали афганцам бороться с наркотрафиком и терроризмом. Потери СССР превысили 13 тысяч человек, не считая погибших от болезней и ран.

К годовщине вывода Минобороны РФ рассекретило уникальные документы. Проект раскрывает историю воинских частей, рассказывает о подвигах и героях.

Один из участников войны в Афганистане — ныне инок Киприан, в миру — Валерий Бурков. Авианаводчик потерял обе ноги, пережил три клинических смерти, выжил и вернулся в армию.

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