Исполнилось 30 лет со дня вывода войск из Афганистана

30 лет назад советские войска покинули Афганистан. По официальной версии, последним по мосту Дружбы прошел генерал-лейтенант Борис Громов.

Почти 10 лет советские войска помогали афганцам бороться с наркотрафиком и терроризмом. Потери СССР превысили 13 тысяч человек, не считая погибших от болезней и ран.



К годовщине вывода Минобороны РФ рассекретило уникальные документы. Проект раскрывает историю воинских частей, рассказывает о подвигах и героях.

Один из участников войны в Афганистане — ныне инок Киприан, в миру — Валерий Бурков. Авианаводчик потерял обе ноги, пережил три клинических смерти, выжил и вернулся в армию.