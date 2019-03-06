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СМИ назвали самые ожидаемые смартфоны 2019 года

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Фото: samsung.com
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Самые ожидаемые смартфоны, которые должны появиться в текущем году в среду, 6 марта, назвало издание Business Insider.

В список вошли устройства Galaxy Fold и Note 10 от компании Samsung, Huawei Mate X, Motorola Razr, Google Pixel 3 Lite, OnePlus 7, а также новинки от корпорации Apple.

Отмечается, что Samsung Galaxy Fold обладает складывающимся экраном, благодаря которому устройство может использоваться и как обычный смартфон, и как планшет.

Также издание выделило Samsung Galaxy Note 10, который отличает увеличенный по сравнению с серией Galaxy S экран, а также наличие стилуса.

Китайский смартфон Huawei Mate X, также будет иметь складывающийся экран. Ожидается, что стоимость устройства составит около $2,6 тыс. (приблизительно 170 тыс. рублей), а его производство начнется в середине года.

Google Pixel 3 Lite представляет собой менее дорогую версию флагманского Pixel 3. По данным издания, он будет стоить менее $750 (около 50 тыс. рублей).

Apple в этом году планирует выпустить три новых iPhone в качестве преемников своих последних моделей — смартфонов iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max.

В конце февраля Samsung представил бюджетный смартфон Galaxy M30, который получил 6,38-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+. Гаджет будет доступен в черном и синем цветах, его стоимость составит от $200.

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