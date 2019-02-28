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Samsung представила Galaxy M30 с аккумулятором на 5000 мАч

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Фото: Samsung
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Samsung представил бюджетный смартфон Galaxy M30, который получил 6,38-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+. Об этом пишет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на слова разработчиков.

На задней панели гаджета разместился сканер отпечатка пальца, а на нижнем торце разработчики сделают разъем для наушников, USB-C и нижний динамик.

В компании уточнили, что смартфон получит аккумулятор на 5000 мАч и будет работать на процессоре Exynos 7904. Кроме того, новинка поддерживает карту памяти MicroSD на 512 ГБ, а также быстро заряжается.

Помимо этого, в Galaxy M30 будет тройная основная камера, включающая в себя обычный объектив, ультраширокий, а также датчик для анализа глубины резкости. Помимо этого, телефон поддерживает сканер лица.

По словам специалистов, гаджет будет доступен в черном и синем цветах, его стоимость составит от $200.

20 февраля сообщалось, что Samsung представила гнущийся смартфон.

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