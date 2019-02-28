Motorola подтвердила разработку складного смартфона

Motorola подтвердила разработку смартфона с гибким экраном. Об этом заявил вице-президент компании Дэн Дери, пишет Engadget.com.

По его словам, компания планирует выпустить новинку не позже, чем складной смартфон будет представлен другими игроками рынка. Как пишет «Федеральное агентство новостей», подробностей о новом гаджете не раскрываются.

Фото: Motorola

Дери отметил, что в американской компании одобряют подход Samsung и Huawei к использованию внешнего экрана, но указал на недостатки такого решения. Главным из них он назвал хрупкость внешнего дисплея. Дери уточнил, что в Motorola сейчас ищут другое решение при разработке нового смартфона.

24 февраля сообщалось, что компания Huawei представила складной смартфон за $2,6 тыс.