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Motorola подтвердила разработку складного смартфона

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Фото: Global Look Press/Paco Freire
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Motorola подтвердила разработку смартфона с гибким экраном. Об этом заявил вице-президент компании Дэн Дери, пишет Engadget.com.

По его словам, компания планирует выпустить новинку не позже, чем складной смартфон будет представлен другими игроками рынка. Как пишет «Федеральное агентство новостей», подробностей о новом гаджете не раскрываются.

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Фото: Motorola

Дери отметил, что в американской компании одобряют подход Samsung и Huawei к использованию внешнего экрана, но указал на недостатки такого решения. Главным из них он назвал хрупкость внешнего дисплея. Дери уточнил, что в Motorola сейчас ищут другое решение при разработке нового смартфона.

24 февраля сообщалось, что компания Huawei представила складной смартфон за $2,6 тыс.

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