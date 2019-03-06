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Первым носителем беспилотников «Посейдон» названа подлодка «Белгород»

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Фото: youtube.com
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Первым носителем беспилотников «Посейдон» станет атомная подлодка проекта 09852 «Белгород». Об этом 6 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Вторым штатным носителем стратегических аппаратов «Посейдон» станет подлодка «Хабаровск» (проект 09851).

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«Первым носителем «Посейдонов» станет атомная подлодка специального назначения «Белгород» проекта 09852. Она будет выведена из эллинга «Севмаша» и спущена на воду во втором квартале», –– рассказал собеседник агентства.

По его словам, достройка на плаву и швартовые испытания субмарины проведут в течение 2019 года. На боевое дежурство подлодка отправится уже в следующем году.

Отмечается, что «Белогород» сможет нести сразу шесть стратегических аппаратов «Посейдон».

Подлодка «Хабаровск» будет готова весной 2020 года, ввести ее в боевой состав флота планируют в 2022 году.

Как ранее заявил президент РФ Владимир Путин, первые «Посейдоны» будут спущены на воду уже в ближайшее время.

Эти стратегические беспилотники способны нести ядерную боевую часть мощностью до 2 мегатонн. К настоящему моменту уже завершен ряд испытаний энергоустановки, и подтверждены возможности обеспечить аппарату неограниченную дальность и скорость более 200 км/ч.

Рабочая глубина погружения аппарата составила более 1 км.

20 февраля появилось видео испытаний вооруженной «Посейдоном» подлодки.

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