Дочь первого президента Узбекистана переведена в колонию

Старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара, отбывающая на родине наказание по нескольким статьям, переведена в колонию общего режима из-за нарушения условий ограничения свободы. Информацию об этом распространила в среду, 6 марта, пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Отмечается, что по приговору суда, заменившему ей реальный срок на ограничение свободы, Каримова не должна была покидать место жительства и использовать средства связи, однако все это она неоднократно нарушала.

Кроме того, дочь первого президента Узбекистана чинила препятствия возмещению нанесенного ею ущерба государству.

Приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам от 18 декабря 2017 года Каримова осуждена к 10 годам лишения свободы, но из соображений гуманности срок ей заменили на ограничение свободы.

Первое уголовное дело против Каримовой было возбуждено в 2013 году по фактам уклонения от уплаты налогов, участия в преступной группе и вымогательстве денежных средств.

Отмечается что Каримова вместе с подельниками организовала не менее 16 офшорных компаний, через которые осуществляла финансовые махинации.

Ислам Каримов занимал пост президента Республики Узбекистан с момента обретения ею независимости в 1991 году вплоть до своей смерти в 2016 году. Он скончался в возрасте 78 лет от инсульта.