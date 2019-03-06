Прямой эфир

США начали готовить армию к ведению войны под землей

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пентагон планирует начать реализацию проекта «Подкопщик», который предполагает ведение операций на территории противника с использованием тактических туннелей. Об этом сообщается на сайте Агентства перспективных разработок минобороны США (DARPA).

Шаг на пути в тысячу миль: новые ракеты армии США
Пентагон разрабатывает оружие, нарушающее договор о РСМД

На реализацию первого этапа предполагается потратить $11 млн. По мнению американских специалистов, в случае военных действий туннели позволят оперативно обеспечить продовольствием и боеприпасами армию США.

В прошлом году Пентагон уже планировал выделить $572 млн на обучение, закупку средств связи и экипировку военных для отработки боевых действий под землей, пишет издание military.com.

Проект направлен на уничтожение или захват крупных и важных подземных объектов противника. По данным Пентагона, в мире насчитывается около 10 тыс. таких сооружений, из которых 4,8 тыс. расположены в КНДР.

Однако эксперты полагают, что затраты на создание «подземных» войск вряд ли окупятся и принесут реальную пользу, пишет RT.

22 февраля СМИ узнали о разработке в США стратегии «троянского коня» против России и Китая.

Как пояснили в Генштабе РФ, суть стратегии в использовании «протестного потенциала «пятой колонны» для дестабилизации ситуации в стране и одновременном нанесении ударов высокоточным оружием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пентагон объяснил смену планов в Арктике противостоянием России
Эксперт оценил шансы России на победу в случае войны с НАТО

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017