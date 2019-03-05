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Пентагон объяснил смену планов в Арктике противостоянием России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Министерство обороны США вынужденно меняет оперативные планы в Арктике, чтобы обеспечить сдерживание растущему влиянию России и Китая в регионе, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе, американский генерал Кертис Скапаротти.

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Во вторник, 5 марта, на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил сената конгресса США он пояснил, что Северный морской путь остается открытым дольше, чем ранее. «И следствием этого является то, что увеличивается заинтересованность в нем с коммерческой точки зрения и с точки зрения ресурсов», — цитирует его ТАСС.

Скапаротти уточнил, что Китай старается проникнуть на Крайний Север, а Россия вновь открыла аэродромы в регионе, разместила там радиолокационные системы и стала перемещать системы вооружений.

«Это создает конкуренцию», — подчеркнул американский генерал. Пентагон в результате обновил свои планы: поменял дислокацию сил, чтобы обеспечить сдерживание.

Ранее в ходе тех же слушаний Скапаротти отметил, что растущий потенциал России угрожает нейтрализовать военное преимущество США.

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