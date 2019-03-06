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Меган Маркл готовят к преждевременным родам

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Фото: TASS/Michael Dunlea/Barcroft Images
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Герцогиня Сассеская Меган Маркл серьезно взволновала британскую королевскую семью из-за частых ложных схваток, пишет New Idea.

По данным портала, супругу принца Гарри уже несколько раз доставляли в больницу из-за вероятных скорых родов.

При этом в Кенсингтонском дворце ранее сообщали, что герцогиня станет мамой скорее всего в конце апреля или начале мая.

«Меган, Гарри и весь дворец находятся в состоянии повышенной готовности, потому что врачи сказали, что малыш может родиться буквально на днях», — рассказал источник портала.

Отмечается, что особенно состоянием Меган обеспокоен принц Гарри. Ему даже пришлось вести супругу посреди ночи в больницу, так как она была уверена, что начались роды. Во время визита в Марокко принц был всё время на взводе из-за опасений, что герцогиня родит в чужой стране, уверяет издание.

Несмотря на угрозу ранних родов и переживания мужа, Меган свой график не меняет. 5 марта она посетила прием в Букингемском дворце.

Ранее СМИ писали, что подруга Меган Маркл случайно раскрыла пол будущего ребенка герцогини.

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